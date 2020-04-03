«مصر للطيران»: العائدون من أمريكا سيتم نقلهم لإحدى قرى مرسى علم

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الطائرة التي تحمل المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية ستهبط في مدينة مرسى علم.وكشف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصريين على الطائرة الأمريكية سيتوجهون إلى قرية سياحية في مرسى علم من أجل تنفيذ عمليات الإجراءات الصحية اللازمة للمصريين العائدين من أمريكا والتي تستمر لمدة 14 يوما.ولفت إلى أن هناك طائرة ثانية قادمة من أمريكا، لم يتحدد مكان هبوطها بعد.وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أنه تم إعادة 2000 مصري عالقين بالخارج حتى الآن، كاشفا أن عدد المصريين على متن الطائرة المتجه إلى مرسى علم فجر اليوم الجمعة تضم 290 مصريا.وأكد الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الطائرات يتم تعقميها بشكل مستمر قبل وبعد نقل العائدين من الخارج ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.