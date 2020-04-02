الشرطة تنقذ حياة سيدة ومسن وتنقلهما إلى المستشفى وقت الحظر

ورد بلاغ إلى إحدى الخدمات الأمنية المعينة بدائرة قسم بولاق بالقاهرة، من شخص وزوجته يفيد برفض إحدى مستشفيات الولادة استقبال الزوجة وهي في حالة وضع؛ لعدم وجود طبيب تخدير بالمستشفى خلال فترة الحظر، وطلبا مساعدتهما.وعلى الفور، تم التنسيق لتوفير سيارة إسعاف ونقلهما صحبة قوة من الشرطة إلى مستشفى قصر العيني؛ لاتخاذ اللازم، وقدما الشكر للشرطة على الجهد المبذول لمساعدتهما.كما تلقت غرفة عمليات شرطة نجدة القاهرة، بلاغا خلال فترة الحظر من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم قصر النيل، التمس فيه مساعدة والديه المُسنين والمقيمان بدائرة قسم روض الفرج، عقب سقوط والدته على الأرض وعدم قدرتها على الحركة أو تمكن والده من مساعدتها نظرًا لحالته الصحية.وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من فتح باب الشقة بحضور المُبلغ، وتم نقل السيدة إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.ومن جانبهم، تقدم المبلغ ووالديه بالشكر لرجال الشرطة لسرعة الانتقال والتعامل مع البلاغ.