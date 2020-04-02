القبض على نصاب التعيينات الحكومية بقنا

ألقت أجهزة الأمن بقنا القبض على أحد الأشخاص مقيم بمحافظة قنا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية والاستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ (350 ألف جنيه)، كمقدم لمبلغ (600 ألف جنيه) مقابل تعيين (عدد أربعة من أقاربه) بأحد البنوك مُدعيًا نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولي البنك المشار إليه، وطلب إرسال تلك المبالغ عن طريق حوالات بريدية باسمه، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.كما تبين وجود العديد من الحوالات البريدية باسم المتهم بلغت قيمتها نحو (مليون جنيه) وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.