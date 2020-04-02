ضبط قبطان بحرى مزيف بتهمة النصب فى الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بإنشاء «كيان وهمي» شركة للخدمات البحرية وتموين السفن، بمنطقة ميناء البصل بمحافظة الإسكندرية واتخاذها مقرًا لاستقطاب ضحاياه الراغبين في الحصول على فرصة عمل بوظائف حكومية، وانتحال صفة قبطان بحري، زاعمًا لضحاياه علاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف مختلفة بإحدى الجهات الحكومية.تبين من التحريات أن المتهم تمكن من الاحتيال على بعض الأشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 50 ألف جنيه تحت هذا الزعم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.