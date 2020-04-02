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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع حاد لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:24 م
الذهب
الذهب
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أنهت أسعار الذهب في التعاقدات الاجلة تعاملات اليوم الخميس في السوق الأمريكية بارتفاع حاد، بعد أربعة أيام من التراجع المطرد، رغم قوة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

جاء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر مدعوما بتزايد المؤشرات على دخول الاقتصاد الأمريكي حالة ركود شديدة مع الارتفاع السريع لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في الولايات المتحدة، والارتفاع القياسي في أعداد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في تعاملات ظهيرة اليوم بنسبة 0.65 % إلى100.37 نقطة.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 46.30 دولار أي بنسبة 2.9% إلى 1637.70 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

وكان الذهب قد تراجع أمس بمقدار 5.20 دولار أي بنسبة 0.3% إلى 1591.40 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.670 إلى 14.654 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0.0440 إلى 2.2185 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

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