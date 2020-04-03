مصدر: أسوأ سيناريو في بريطانيا وفاة 50 ألفا بسبب كورونا

قال مصدر مطلع على مناقشات الطوارئ التي تجريها الحكومة البريطانية إن أسوأ سيناريو تواجهه الحكومة يضع تصورا لوفاة 50 ألف شخص بسبب فيروس كورونا إذا لم يتم الالتزام بإجراءات العزل الذاتي لكن المملكة المتحدة ليست على هذا المسار في الوقت الراهن.ووفقا للمصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة، فإن التوقعات هي أن أسوأ يوم من حيث عدد الوفيات سيكون 12 أبريل، الذي يوافق يوم عيد القيامة هذا العام.وذكر المصدر أن أسوأ سيناريو للوفيات يستند على امتثال المواطنين بشكل جزئي لإجراءات العزل العام بمستوى نحو 50 في المئة وقال المصدر إن ما يسمى بأفضل نتيجة في هذه الظروف سيكون وفاة 20 ألفا.وامتنعت متحدثة باسم داونينج ستريت عن التعليق.وقال وزير الصحة مات هانكوك "للأسف يواصل فيروس كورونا النمو، أفضل تحليل علمي هو أن معدل الإصابات يتضاعف كل ثلاثة أو أربعة أيام".وارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا بنسبة 24 % في يوم واحد إلى 2921 حتى أول أبريل.وقالت وزارة الصحة إنه حتى الان، تم فحص 163194 شخصا في المجمل، ثبتت إصابة 33718 منهم بالمرض.وقال ستيفن بويز، المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، يوم الأحد إن المملكة المتحدة ستبلي بلاء حسنا إذا أبقت عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أقل من 20 ألفا.ووفقا لدراسة أجرتها جامعة إمبريال كوليدج الشهر الماضي، فإنه لو لم تُتخذ أي إجراءات، لكان التفشي قد تسبب في أكثر من نصف مليون حالة وفاة في بريطانيا و2.2 مليون في الولايات المتحدة.وأفاد إحصاء جامعة جونز هوبكنز أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في جميع أنحاء العالم تجاوز 50200 اليوم الخميس في الوقت الذي تتفشى فيه الجائحة في الولايات المتحدة وأوروبا.