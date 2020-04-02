السفير الصيني بالقاهرة: دفعة من المستلزمات الطبية لمصر كرد جميل

قال السفير الصيني في القاهرة، لياو لي تشاونج، إنه لديه ثقة أن مصر ستنتصر على فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذا الفيروس.وأضاف تشاونج - في حوار خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الصين تثق في القيادة الحكيمة والقوية للرئيس عبدالفتاح السيسي حول تعامل مصر مع فيروس كورونا.ولفت إلى أن وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أول مسئول أجنبي زار الصين خلال اندلاع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن بلاده بصدد تقديم دفعة من المسلتزمات الطبية لمصر كرد جميل على جهد الحكومة المصرية معهم في محاربة كورونا.