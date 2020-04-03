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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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لحمايتك من العدوى.. 5 نصائح لغسل ملابس مصابى «كورونا»

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:25 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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اجتاح فيروس «كورونا»، عدد كبير من بلدان العالم، حتى أصبح يهدد حياة الآلاف من البشر، حيث يهاجم الفيروس المستجد أجهزتهم التنفسية، مسببًا لهم ضيق فى التنفس، وغيره من الأعراض المؤلمة، وهنا يقع الهم الأكبر على عاتق العاملين في ‏مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية إلى المرضى الذين ‏يُشتبه في إصابتهم بعدوى الفيروس، أو الذين ‏تأكدت إصابتهم بها، لهذا نقدم لكم مجموعة من النصائح بشأن الوقاية من العدوى وكيفية غسل ملابس مصابي فيروس كورونا.

ارتداء معدات الحماية الشخصية

يجب على الأفراد الذين يتعاملون مع شراشف وفوط وملابس المرضى المصابين بعدوى كوفيد-19، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، الحرص أن يكونوا مرتدين معدات الحماية الشخصية المناسبة، وتشمل: القفازات المتينة والكمامة وحماية العينين (واقي الوجه)، والنظارات الواقية، ورداء طبي بأكمام طويلة ومريلة وأحذية طويلة أو مغلقة، قبل لمس أي أغطية وملابس متسخة.

وضع الملابس فى سلة مخصصة

كما يجب على العاملين فى مجال الرعاية الصحية، الحذر من حمل الملابس المتسخة قريبًا من الجسم، ووضعها في حاوية أو سلة مانعة للتسرب ومميزة بوضوح، وليكن كيس أو دلو مثلًا، للوقاية من الفيروس القاتل.

التخلص من الأوساخ الصلبة بعناية

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه إذا كان على الثياب المتسخة أي تحتوى على فضلات صلبة، مثل الغائط أو القيء، يتعين كشطها بحذر بواسطة أداة مسطحة صلبة ورميها في المرحاض، أو المكان المخصص لها قبل وضع الملابس المتسخة في الحاوية المخصصة له، وإذا لم يكن المرحاض في غرفة المريض نفسه، فتوضع الفضلات في دلو مغلق للتخلص منها بحذر.

تنظيف الملابس فى درجة حرارة عالية

كما يجب على الفرق الطبية المخصصة للعمل فى الرعاية الصحية، غسل الأغطية والملابس المتسخة وتعقيمها، من خلال تنظيف الملابس والأغطية المتسخة بغسلها في الغسالة بمسحوق وماء دافئ، تتراوح درجة حرارته تتراوح بين 60 و90 درجة مئوية.

نقع الملابس فى سائل الكلور

إذا لم تتوفر الغسالة لتنظيف الملابس، فيمكن نقع الملابس في الماء الحار والصابون في حوض كبير واستخدام عصا لتحريكها بحذر لتجنب رذاذ الماء، وإذا لم يتوفر الماء الحار، فيمكن نقع الملابس في سائل الكلور المركز بنسبة 0.05 في المائة لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وأخيرًا تُشطف الملابس بالماء النظيف وتُترك لتجف تمامًا تحت آشعة الشمس.

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