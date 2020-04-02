«التعليم» تصدر خطابا بشأن تشغيل شريحة التابلت

‎أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابا مهما ‎وتم تعميمه على المديريات التعليمية بشأن توزيع شرائح المحمول في ظل الظروف الراهنة بمقار المدارس والتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات "وي".وأكدت الوزارة في الخطاب الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه أنه يجب اتخاذ اللازم والتنبيه على المدارس من خلال إتاحة تسليم الشرائح يومي الجمعة والسبت والتنسيق مع السنترالات، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.‎وأضافت الوزارة: "مع التفضل بالإحاطة بأنه يمكن للطلاب الدخول علي منصة الاختبار من خلال التابلت أو أي جهاز متصل بالإنترنت سواء واي في أو فور جي ولا يوجد أي قيود فنية تماما".‎وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).‎وذكرت الوزارة، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.‎وأضافت أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.‎يذكر أن سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.