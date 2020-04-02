برلماني أرسلها لأهل المتوفى.. تفاصيل نقل جثمان حالة كورونا على سيارة ربع نقل

أعلنت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل واقعة نقل جثمان حالة كورونا إيجابية من مستشفى المبرة إلى المقابر على سيارة نصف نقل.وأشارت المحافظة، في بيانها، إلى أن المواطن "ا.ح.م"، 64 عاما، وصل إلى مستشفى المبرة للاشتباه إصابته بفيروس كورونا، وجرى أخذ العينات اللازمة وظهرت نتيجة التحليل ايجابية، إلا أنه توفى عصر الأمس، واتخذت إدارة المستشفى والطب الوقائي جميع الإجراءات الوقائية المتبعة بدفن مثل هذه الحالات طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وجرى إخطار أهله وتواصلوا مع جمعية دفن الموتى إلا أن طلبهم جرى رفضه من قبل الجمعية لأن المتوفي له شروط خاصة عند النقل والدفن، فتواصلت أسرة المتوفي مع أحد أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لتوفير عربة دفن للموتى، وأرسل النائب سيارة ربع نقل لنقل الجثمان.وأكدت محافظة بورسعيد أنها قامت نسقت مع وزارة الصحة لتجهيز عربة مجهزة بدفن الموتى خاصة بحالات فيرس الكورونا، وكذلك التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي لتخصيص عربة أخرى، مؤكدا أن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد جمعية دفن الموتى، وأي جهة يثبت تقصيرها.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو، اليوم، صوره أحد الأشخاص أثناء نقل جثمان حالة كورونا ايجابية على سيارة نصف نقل، وصاحب الفيديو عدة تعليقات سلبية من المواطنين، واصفة المشهد أنه غير أدمي، مطالبين بمحاسبة المقصرين.