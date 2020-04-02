السماح للعاملين في السياحة بجنوب سيناء بالسفر إلى محافظاتهم بشرط

أعلنت محافظة جنوب سيناء مساء اليوم الخميس السماح للعاملين بمجال السياحة بالسفر إلى محافظاتهم لمن أنهى فترة الحظر 15 يوما، بالتنسيق بين محافظة جنوب سيناء والجهات الامنية ومديرية الصحة، وغرفة المنشات الفندقية بالمحافظة.وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الخميس - أنه سيتم تنظيم السفر اعتبارا من بعد غد السبت.وقدم محافظ جنوب سيناء خالد فودة، الشكر لجميع العاملين بقطاع السياحة لتفهمهم الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل المحافظة خلال الفترة المنقضية، والتي تعكس وعي الأفراد العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظة.