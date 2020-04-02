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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بـ3 ملايين جنيه بالإسكندرية

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:06 م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
هبه عويضه
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شنت هيئة الرقابة الإدارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حملات موسعة للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، من مخازن أدوية ومستلزمات وصيدليات عامة بنطاق حي المنتزه.

وتشكلت الحملة من العديد من الجهات الرقابية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلى التابع لمديرية الصحة والتهرب الضريبى، حيث تم المرور علي عدد 17 صيدلية عامة في نطاق حي المنتزه.

وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات تمثلت أهمها في عدم تواجد صيدلي ومزاولة مهنة بدون ترخيص، كما تم ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية من كحول وكمامات مجهولة المصدر وبدون فواتير، وادوية ممنوع بيعها بالصيدليات، وأدوية مستوردة ومجهولة المصدر، وتركيبات طبية بدون بيانات.

كما تم ضبط مخزنين أدوية، ومستلزمات طبية غير مرخص، وبهما كميات هائلة من الادوية المسجلة بوزارة الصحة والمسموح بتداولها في السوق، وكميات من المستلزمات الطبية بقيمة مبدئية تعدت 3 ملايين جنيه، وتم تحريز الاصناف وتشميع المخزنين.

وتم المرور على مخزن مرخص وتم ضبط عدد من العبوات المحتوية علي الكحول بدون فواتير، وتركيبات صيدلية مجهولة المصدر، وتم تحريز الأصناف.

وتم إعداد تقارير بذلك، وتحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات المذكورة للعرض على وكيل النائب العام.
ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بـ3 ملايين جنيه بالإسكندرية
ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بـ3 ملايين جنيه بالإسكندرية
ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بـ3 ملايين جنيه بالإسكندرية
ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بـ3 ملايين جنيه بالإسكندرية

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