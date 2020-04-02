ضبط 4 آلاف علبة سجائر مهربة بدمياط

تمكنت مباحث التموين بدمياط بالاشتراك مع مركز شرطة دمياط من ضبط 66 كرتونة سجائر مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالي 4 آلاف علبة.تمكنت القوة بقيادة الرائد احمد عبد الباقي رئيس قسم مباحث التموين بدمياط، بمشاركة المقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة دمياط، حيث تم ضبط صاحب المحل المدعو م. م ش صاحب محل لبيع السجائر بعزبه البرج.وتم ضبط الكميات المذكورة وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة يحمل رقم 5850 جنح مركز دمياط لسنه 2020، تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.