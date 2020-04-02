مفاجأة.. «كورونا» ينتقل عن طريق الكلام والتنفس (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة "سي إن إن"، كشفت عن دراسة مجموعة من العلماء الأمريكيين تفيد بإمكانية انتقال فيروس كورونا عبر التحدث والنفس.وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «سي إن إن قالت إن خبراء أبلغوا البيت الأبيض بإمكانية انتقال فيروس كورونا عبر الكلام والتنفس»، معلقا «دي مصيبة طبعا، الموضوع معدش عطس، وإنما بمجرد التنفس».وتابع موسى: «أمريكا مقلوبة، وتدق ناقوس الخطر، بعدما قالت إن لجنة علمية قالت للبيت الأبيض إن انتقال كورونا لا يقتصر على الكحة فقط ومن الوارد أن ينتقل بالكلام والتنفس».