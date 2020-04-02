لحظة مؤثرة لنقل طفل مصاب بـ«كورونا» للحجر الصحي في المغرب

وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات الحظر، معقبة: "احنا مش أقوى من الكورونا، التزاموا وخلوا بالكم.. المرحلة القادمة أخطر من كل اللي فات.. لو نزلت ممكن ترجع لأسرتك بقاتل وهو فيروس".





عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، مقطع فيديو مؤثر للحظة نقل طفل مصاب بفيروس كورونا في المغرب من منزله إلى الحجر الصحي.وعلقت الإعلامية بسمة وهبة، على الفيديو، قائلة: "هذا المشهد مخيف، ويدفعنا لضرورة الالتزام، عارف يعني إيه ابنك يتاخد منك من غير ما تحضنه؟.. عارف يعني إيه يمشي في عربية إسعاف بعيد عنك عشان يروح العزل وانت مش عارف تودعه، ومش عارف مصير حياته، المشهد صعب وقاسي، بس لازم تشوفوه عشان تعرفوا أن القرارات الأخيرة مش رفاهية".