رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

5 ملايين جنيه من مستشفى 25 يناير لشراء أجهزة تنفس صناعى لعلاج مصابى «كورونا»

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:51 م
مستشفى 25 يناير
مستشفى 25 يناير
طباعة
أعلن مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 25 يناير، تخصيص 5 ملايين جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعي وتجهيز وحدة رعاية مركزة، لتكون جاهزة لاستقبال أي حالات تحتاج الرعاية المركزة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إطار دعم سلامة وصحة الشعب المصري العظيم، ودعمًا لجهود الدولة في علاج مصابي كوفيد 19.

وأكدت المؤسسة في بيانها أن الدافع وراء تجهيز هذه الوحدة هو المساهمة في سد العجز في وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي على مستوى الجمهورية، وتعلن المؤسسة أنه سيتم تقديم الوحدة كاملة التجهيز للدولة في المكان الذي تحدده السلطات المصرية، على أن تتولى وزارة الصحة تشغليها والإشراف عليها طبيًا وماليًا وإداريًا.

وتؤول هذه الوحدة والأجهزة الطبية مرة أخرى إلى مستشفى 25 يناير بالشرقية بعد زوال المحنة وتخطي هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يمر به وطننا الغالي مصر.

وتأمل المؤسسة أن تسهم الوحدة الجديدة في المساعدة وتخفيف العبء على كاهل المستشفيات الحالية بمجهود خارق من أطباء مصر البواسل وممرضيها الأبطال، كما تدعو باقي المؤسسات والجمعيات وشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات مماثلة لما لها من أهمية قصوى حال تفاقم الأزمة التي نمر بها، وإن كنا على ثقة كبيرة في تجاوز المحنة بتكاتف المصريين الذين كشفت الأزمة معدنهم الأصيل.

يذكر أن تعد هذه هي المبادرة الثالثة للمؤسسة، بعد مبادرتها السابقة وإعلانها وضع مبنى مستشفى ٢٥ يناير تحت أمر وتصرف وزارة الصحة، وكذلك مبادرة تعقيم المدارس والمنشآت الحكومية.

موضوعات متعلقة

الإمارات: تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

مؤتمر رئيس الوزراء اليوم.. مدبولى: متوسط عدد الإصابات اليومية بكورونا قد يبلغ 80 حالة هذا الأسبوع

«بعد قرار التعليم».. 10 معلومات للطالب قبل الشروع في عمل بحث

إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا لـ14 ألفًا والمصابين لـ115 ألف حالة

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

«الصحة»: 86 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و6 حالات وفاة

وزير الإعلام: من الوارد فرض حظر تجول كامل بسبب «كورونا»

«71 إصابة جديدة».. الوزراء: إجمالي حالات كورونا في مصر 850

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبرتو» بعد كل مصافحة: «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبرتو» بعد كل مصافحة: «قبل فيروس كورونا»

الصحة

اضطرابات ونوبات دماغية.. أعراض جديدة لـ«كورونا»

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

مجانًا .. تردد قناة Rotana Kids 2020 روتانا كيدز غير المشفرة على النايل سات

رابط بوابة الأزهر للتسجيل فى استمارة إعانة العمالة اليومية من خلال بيت الزكاة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
المزيد

الثقافة

3 كتاب عرب يتنافسون على جائزة أفضل كتاب أدبي مترجم

«الأرض بعض ظلي».. مجموعة شعرية لـ رنا محمود

أحمد الشوكي يطرح أول قصيدة مهرجانات بصوت علياء الباسوسي

«بتانة» تطالب بإصلاح منظومة النشر: الذهاب للقارئ هو الحل