5 ملايين جنيه من مستشفى 25 يناير لشراء أجهزة تنفس صناعى لعلاج مصابى «كورونا»

أعلن مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 25 يناير، تخصيص 5 ملايين جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعي وتجهيز وحدة رعاية مركزة، لتكون جاهزة لاستقبال أي حالات تحتاج الرعاية المركزة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إطار دعم سلامة وصحة الشعب المصري العظيم، ودعمًا لجهود الدولة في علاج مصابي كوفيد 19.وأكدت المؤسسة في بيانها أن الدافع وراء تجهيز هذه الوحدة هو المساهمة في سد العجز في وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي على مستوى الجمهورية، وتعلن المؤسسة أنه سيتم تقديم الوحدة كاملة التجهيز للدولة في المكان الذي تحدده السلطات المصرية، على أن تتولى وزارة الصحة تشغليها والإشراف عليها طبيًا وماليًا وإداريًا.وتؤول هذه الوحدة والأجهزة الطبية مرة أخرى إلى مستشفى 25 يناير بالشرقية بعد زوال المحنة وتخطي هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يمر به وطننا الغالي مصر.وتأمل المؤسسة أن تسهم الوحدة الجديدة في المساعدة وتخفيف العبء على كاهل المستشفيات الحالية بمجهود خارق من أطباء مصر البواسل وممرضيها الأبطال، كما تدعو باقي المؤسسات والجمعيات وشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات مماثلة لما لها من أهمية قصوى حال تفاقم الأزمة التي نمر بها، وإن كنا على ثقة كبيرة في تجاوز المحنة بتكاتف المصريين الذين كشفت الأزمة معدنهم الأصيل.يذكر أن تعد هذه هي المبادرة الثالثة للمؤسسة، بعد مبادرتها السابقة وإعلانها وضع مبنى مستشفى ٢٥ يناير تحت أمر وتصرف وزارة الصحة، وكذلك مبادرة تعقيم المدارس والمنشآت الحكومية.