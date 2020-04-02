تسليم 90% من شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تسليم أكثر من ٩٠٪ من شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى من خلال السبعة مدارس المعلن عنهم مسبقا، لافتة إلى حرص المحافظة والجهات المختصة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من التجمعات والتكدس والازدحام لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وعلى جانب آخر، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن خطة التوزيع التي ستتم خلال يومى الجمعة والسبت ٤،٣ إبريل بالإدارات التعليمية العشر والتى ستبدأ منذ التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء.