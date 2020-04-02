بسمة وهبة تستعرض جهود تعقيم السجون وتؤكد: «تجار المصالح يروجون الشائعات»

وأضافت: "ورغم ذلك تجار الشائعات والمصالح خارج مصر من قنوات الإخوان وعملائهم شغالين لترويج الشائعات عن السجون والسجناء، وهم أبعد ما يكونوا عن الواقع".





عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم"، والمذاع على شاشة "ON"، مقطع فيديو لشباب مصريين عائدين من الخارج يشيدون بجهود الدولة في عودة المصريين العالقين بالخارج.وقال الشباب خلال الفيديو: "نشكر الرئيس وكل المسؤولين الذين وافقوا على تحمل تكاليف إقامتنا في الحجر الصحي، وبالنسبة لفيديوهات التي تحدثنا فيها عن معانتنا، واستغلتها القنوات المعادية، نحن نؤكد أن إدارة الفندق تعاملنا بشكل جيد، واللي زعق كان يريد أن يفهم ما يحدث، لكننا موافقين على قرارات الدولة".كما عرضت بسمة فيديو لعمليات تعقيم وتطهير كافة السجون، قائلة: "الحكومة تعمل في منظومة واحدة، وزارة الداخلية عقمت وطهرت السجون لأكثر من مرة منذ بداية الأزمة، وعلقت الزيارات من حوالى شهر في إطار حماية السجناء".