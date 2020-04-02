تحرير محضر لشركة تلاعبت في المستندات لتتهرب من دفع 19 مليون جنيه

حررت الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبدالناصر محمد، محضر تهرب جمركى لإحدى شركات الاستيراد والتصدير لتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.شكلت الإدارة لجنة بناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة ط. للإستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول 6 بيانات جمركية لصنف أدوات مائدة بفواتير مصطنعة بقيم أقل من القيمة الحقيقية، لتفتيش مقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها، وتم ضبط (٢) عقد أصلى موضحا بهما القيمة الحقيقية للبضائع وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها، وتبين أن القيمة الجمركية بالبيانات الجمركية والمسددة عنها الرسوم 8 ملايين و453 ألفا و658 جنيها.وبلغت القيم السعرية الحقيقية 19 مليونا و986 ألفا و135 جنيها، وبلغ الفرق في القيمة الجمركية 11 مليونا و532 ألفا و476 جنيها، وأن فرق الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها 19 مليونا و283 ألفا و444 جنيها.وقرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 90 لسنة 2020 تحريات وضبط.