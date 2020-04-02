«الوزراء»: التموين والتعليم أكثر القطاعات التي تتعرض للشائعات

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن قطاعي التعليم والتموين من أكثر المجالات التي تتعرض لشائعات، ويعملون دائما على الرد عليها وتوضيح الحقيقة، معتبرا أن الشائعات التي تتعرض لها مصر هدفها إفساد فرحة المصريين بالإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات.وشدد "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على ضرورة أن يستقي المواطنين معلوماتهم من البيانات الرسمية للوزارات، ولا يلتفتوا للشائعات والأخبار غير الدقيقة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن المواطن عليه دور في عدم نشر أي معلومة أو خبر ليس واثقا من دقته، خاصة وأن نشر الشائعات أصبح جريمة، يعاقب عليها مروجها بالحبس أو الغرامة.