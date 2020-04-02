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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الإعلام يتوقع انتهاء أزمة كورونا خلال 3 أو 6 أشهر

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:38 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
رباب الأهواني
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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن هناك عدة سيناريوهات لانتهاء أزمة فيروس كورونا منها: سيناريو يفترض انتهاء الفيروس في 30 يونيو، وسيناريو آخر لانتهائه في شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الدولة تستعد لإجراءات المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس بكافة الإجراءات، معقبًا: "أنا مش بخوف الناس، ولكن أنا بتكلم بشفافية".

وتابع أن مصر تسير بشكل جيد جدًا في مواجهة فيروس كورونا خلال المرحلة الحالية، وأدعو من الله أن لا نلجأ للسيناريو الأصعب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

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