نقيب عام التمريض للمواطنين: لدينا 300 ألف محاربة ضد «كورونا»

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن هناك 300 ألف فرد تمريض يعملون كجنود ومحاربين ضد فيروس كورونا، ويقومون بدورهم على أكمل وجه، منوهة بأنهم مجهزون ومدربون للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي علاء أبوبكر، ببرنامج "مصر في القلب"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن جميع المستلزمات متوافرة بجميع مستشفيات العزل بنسبة 100%، معلقة: "أفراد التمريض بيقعدوا في المستشفيات بالـ15 يوم بعيد عن أهاليهم، وهناك طلبات من التمريض للتطوع مجانًا".ونصحت المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مضيفة: "من فضلكم اقعدوا الفترة دي في بيوتكم، ويجب الحرص على النظافة الشخصية وتناول المشروبات والأطعمة التي تزيد من المناعة، والامتناع عن القبلات والأحضان لمنع انتشار الفيروس ونعدي على خير".