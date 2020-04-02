«سموم الإسكندرية» يحذر من تسمم الأسماك المملحة

حذر مركز السموم بالإسكندرية التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية المواطنين من تسمم الأسماك المملحة (الفسيخ)، الذي يتسبب في توقف نقل الإشارات العصبية المسئولة عن تحرك عضلات الجسم ومنها العضلات المسئولة عن التنفس؛ مما يؤدي إلى الشلل التام وصعوبة وفشل حاد بالتنفس، وهذا يتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.وطالب المركز - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم تناول الأسماك المملحة مع اقتراب الاحتفال بأعياد الربيع.وأشار إلى أن تحذيرات المركز جاءت بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (19 COVID)، الذي يتسبب في صعوبه وفشل التنفس وتزايد الاحتياج إلى أجهزة التنفس الصناعي.