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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجندى: اعتمروا وحجوا هذا العام بدعوات الفقراء والمحتاجين

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:14 م
خالد الجندي
خالد الجندي
أحلام عبدالرحمن
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وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة لمن كان يرغب في الحج أو العمرة هذا العام، قائلًا: "خرج مصاريف العمرة والحج على الفقراء والمساكين، يمكن ربنا قفلها عشان يفتحها على غلبان محتاج لقمة أو هدمة أو مريض محتاج علاج".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "اعتمروا بدعوات الفقراء، حجوا بدعوات المساكين واليتامى طوفوا بالفقراء والمساكين تأخذون أجر الطائفين والعاكفين والركع السجود".

وأردف: "أكثر ناس متألمين هم الملحدون السكارى وشاربو الخمور والراقصون وأصحاب المجون، فأهل الله مش فارقة معاهم معتكف في بيته".

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