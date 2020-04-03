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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» ليس الأول.. أيام صعبة عاشها الأمريكيون

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:11 ص
جريدة الدستور
أبوزيد على
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شهدت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الأزمات عبر تاريخها، وتخطت العديد من تلك المواقف، ولكن في الأيام الماضية خرج العديد من المسئولين الأمريكيين وصرحوا بأن أزمة فيروس كورونا سيكون له عواقب وخيمة مطالبين الشعب بالاستعداد لهذه الأزمة.

ومن بين الأزمات التي شهدتها الولايات المتحدة من قبل وأثرت بشكل كبير على بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الكساد العظيم

في 1929، ضربت أزمة اقتصادية كبرى الاقتصاد العالمي فيما يعرف بالكساد العظيم، الذي يُعد أكبر وأشهر تدهور اقتصادي في العصر الحديث، وأصبح مؤشرًا لقياس العمق الذي يمكن أن يهوى إليه الاقتصاد العالمي.

بدأت الأزمة الطاحنة في أسواق البورصة الأمريكية في 29 أكتوبر 1929، الذي عرف بعد ذلك بالثلاثاء الأسود، وطالت الأزمة غالبية الدول تقريبًا الغنية والفقيرة منها، وانخفضت التجارة العالمية بنسبة تراوحت بين النصف إلى الثلثين.

السقوط السريع 1962

في ديسمبر 1961، كان العالم مع موعد جديد مع أزمة اقتصادية طاحنة، بدأت في عهد الرئيس الأمريكي جون كينيدي، عرف وقتها بالانهيار السريع لأسواق المال الأمريكية، وامتد حتى يونيو 1962.

انهيار 1973

في حرب أكتوبر العظيمة، استخدم العرب النفط سلاحا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وداعميها، وأعلنوا حظر التصدير إلى الدول الداعمة لدولة الاحتلال، ما تسبب في رفع أسعار النفط عالميا، ولم تستمر سوى لخمسة أشهر فقط، لكنه تسبب في واحدة من أسوأ حالات الركود في سوق الأوراق المالية في التاريخ الحديث.

الإثنين الأسود 1987

في 19 أكتوبر من 1987، تكبدت أسواق المال العالمية خسائر ضخمة، متأثرة بموجة الهبوط الشديدة التي عانت منها الأسواق الآسيوية وانتقلت إلى أوروبا ثم الولايات المتحدة، وعرف وقتها بالإثنين الأسود.

أزمة 1997

تعافى الاقتصاد العالمي بعد عشر سنوات من أزمة الإثنين الأسود، لكنه سرعان ما بدأ في التهاوي مرة أخرى، وشهدت البورصات العالمية موجة هبوط ضخمة، إثر أزمة اقتصادية في آسيا، وسجل مؤشر داو جونز ثامن أكبر خسارة يومية منذ أن نشأت البورصة الأمريكية عام 1896، وبلغت نسبة هبوط المؤشر 7.18%، كذلك انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 7% وستاندرد آند بورز 6.68%.

11 سبتمبر 2001

تعتبر أحداث 11 سبتمبر واحدة أشهر الأزمات التي عاشتها أمريكا، وهي مجموعة من الهجمات شهدتها الولايات المتحدة، وفيه توجهت أربع طائرات نقل مدني تجارية لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت في ذلك ثلاث منها، تمثلت الأهداف في برجي مركز التجارة الدولية الواقعة بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، سببت هذه الأحداث في سقوط 2973 قتيلا و24 مفقودا، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.

أزمة الاقتصاد العالمى الأمريكية لعام 2008

في السادس من أكتوبر عام 2008، كانت الأسواق العالمية في موعد مع انهيار جديد، بعدما هبط مؤشر دوا جونز، لخمس جلسات متتالية ليفقد 18% من قيمته، تبعه مؤشر سناتدرد أندو بورز بأكثر من 20% وبعد أيام قليلة سجلت المؤشرات العالمية هبوطًا بلغ 10% من قيمتها.

بدأت الأزمة من الولايات المتحدة، وامتدت إلى باقي دول العالم، وشلمت الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي.

كابوس كورونا

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الحالية واحدة من أسوأ الأزمات، وتمكن فيروس كورونا من الانتشار بصورة كبيرة، ولم تستطع إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب التصدي للوباء، على الرغم من إجراءات الإغلاق وعمليات الحظر، إلا أن إجمالي وفيات كورونا وصل إلى الآن حوالي 5 آلاف حالة وفاة في الولايات المتحدة بخلاف أكثر من 200 ألف إصابة.

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