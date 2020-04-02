وزير التعليم: الطالب حر فى اختيار اللغة المفضلة له لعمل البحث

وجهت حملة "معا نستطيع" التعليمية عدة أسئلة إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول البحث البديل لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية، كان السؤال الأول هل يمكن أن يكون الطلاب المشتركون في البحث من المدرسة نفسها؟ ورد الوزير، قائلا: "المجموعة من المدرسة نفسها في المرحلة الحالية حتي نستطيع التصحيح".وحول اختيار لغة البحث، قال الوزير في تصريحاته عبر جروب حملة "معًا نستطيع": "اللغة اختيار مجموعة المشروع.. بمعنى آخر حرية اللغة مكفولة لكل طالب له الحق في اختيار اللغة المفضلة له".وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت صباح اليوم الخميس، عن معلومات خاصة بالبحث وهي كالآتي:-الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية.- يستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).- يقوم بعمل البحث خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.- سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم.- عناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"