مصطفى بكرى: مصر نجحت فى إدارة أحد أخطر أزمات العالم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المواطنين مطالبون بالالتزام واتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل مواجهة فيروس «كورونا».وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدول عندما تتخذ قرارات يكون من ورائها حكمة خاصة أن بعض الدول أهملت في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكانت النتيجة كارثية مثلما حدث في إيطاليا.وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إدارة الأزمة في مصر وحتى الآن نجحت نجاحا كبيرا في تحقيق الأهداف المرجوة سواء على الصعيد الصحي أو الشأن الاجتماعي والاقتصادي والأمني، ونجحت مصر في إدارة أزمة من أخطر الأزمات التي تواجه العالم.