3 كتاب عرب يتنافسون على جائزة أفضل كتاب أدبي مترجم

يتنافس 3 من الكتاب العرب على الفوز بجائزة أفضل كتاب أدبي مترجم إلى اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية.وتنافس الرسامة اللبنانية إيتيل عدنان على جائزة الشعر بمجموعة "القارب الليلي" ترجمة سار ليجز، بينما يتنافس الروائي العراقي سنان أنطون بروايته "فهرس" التي ترجمها جوناثان تيلور تحت عنوان "الأضرار الشاملة".فيما يدخل الروائي السوري خالد خليفة غمار المنافسة بروايته "الموت عمل شاق" التي ترجمتها ليري بريس، ونافست العام الماضي على جائزة الكتاب الوطني الأمريكي.وتضم القائمة الطويلة للجائزة التي جرى إعلانها، الأربعاء، 25 عملا، وسيتم الإعلان عن المرشحين للقائمة القصيرة أوائل شهر مايو المقبل.وتقدم الجائزة لأفضل كتاب مترجم إلى الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إطلاقها في عام 2008.لا تأخذ الجائزة في الاعتبار جودة الترجمة فحسب؛ بل جودة العمل الأصلي بالإضافة لجهد المحرر والناشر.