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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق شواطئ المكسيك لاحتواء تفشي فيروس كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:26 م
المكسيك
المكسيك
وكالات
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أغلقت المكسيك شواطئها، ومن بينها أكابولكو وإكستابا وكانكون ولوس كابوس، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، في إطار جهود البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال حاكم ولاية جيريرو الجنوبية، هيكتور أستوديلو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه في منطقته وحدها، سيتم إغلاق 500 كيلومتر من ساحل المحيط الهادئ أمام الجمهور حتى 30 أبريل الجاري.

وأكدت وزارة الصحة في البلاد أكثر من 1300 حالة إصابة بفيروس كوفيد19- المميت ووفاة سبعة وثلاثين شخصا.

ويمثل قرار إغلاق الشواطئ، الذي جاء بعد إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ يوم الاثنين الماضي، ضربة قاسية لصناعة السياحة، وهي أحد أكبر مصادر الدخل في المكسيك بنسبة 8.7 % من إجمالي الناتج المحلي.

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