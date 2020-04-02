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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لليوم الثاني.. انتظام صرف معاشات أبريل بإجمالي 1.1 مليار جنيه

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:16 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أبريل على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات الصرف حتى يومها الثاني.

وأوضح التقرير أنه بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس الثاني من أبريل مليون ونصف حركة صرف بقيمة إجمالية تقارب مليار و١٧٠ مليون جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 208 ألاف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 171 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM) الصرف الآلى387 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 277 مليون جنيه، بالإضافة إلى 892 ألف حالة صرف رفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 725 مليون جنيه، فى حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من إبريل.

وتتواصل عمليه صرف المعاشات يوم السبت المقبل لمن يتقاضون ١٠٠٠ جنيه فأقل على ان يبدا الصرف لمن يتقاضون معاش 1000 جنيه حتى 2000 جنيه اعتبارًا من أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (7،6،5) من شهر إبريل، والصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس (8 و9) إبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لجميع البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.

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