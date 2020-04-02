«أوقاف بورسعيد»: إنهاء خدمة من يقيم صلاة الجمعة بالمساجد والزوايا

قال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إنه لا يوجد صلاة جمعة في المساجد أو الزوايا غدا، ومن يخالف ذلك سيتم إنهاء خدمته بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.وطالب وكيل وزارة الأوقاف، في بيان إعلامي، كل من: مدير الدعوة، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات، بعمل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل وتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن، مشددا على الأئمة تنفيذ التعليمات بكل دقة.