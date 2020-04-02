أحمد الشوكي يطرح أول قصيدة مهرجانات بصوت علياء الباسوسي

تبدأ المطربة علياء الباسوسي طرح أول أغنياتها "رد عليا " من أشعار وموسيقى الفنان الكبير أحمد الشوكي، الذي أكد أن هذه القصيدة أول عمل موسيقي غنائي حمل في طريقته إيقاع أغاني المهرجانات، لكنها محملة بمسئولياتها الإبداعية وشاركها بالعزف كبار الموسيقيين من بينهم فاروق سلامة وعبدالله حلمي ومحمد مرسى وعلى العود الفنان محمد شرف.وقالت علياء، في بيان الخميس، إنها تجرى تسجيل قصيدتين من إشعار وموسيقي الفنان الكبير أحمد الشوكي هما "رد عليا وحلو".أضافت علياء أن تجربة أحمد الشوكي الشعرية والموسيقية تجربة فريدة في العالم، وأنها سعيدة بالمشاركة فيها وقد استمتعت بأشعاره الملقاة بمصاحبة موسيقاه وكذلك قصائده بصوت المطربة سناء نبيل والفنان الكبير هانى شنودة وعبده داغر.