نجاة الفنان محمد محمود من حادث كبير وتهشم سيارته

تعرض الفنان محمد محمود، لحادث سير أليم أثناء ذهابه إلى المنزل وهو يقود سيارته الخاصة صباح اليوم الخميس.ونشرت زوجته ماجدة عبد العليم، صورة من سيارته بعد تهشمها تمامًا وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة إن زوجها نجا من هذا الحادث المميت.ويصور محمد محمود، هذه الفترة أحداث مشاهده في مسلسل "وصل أمانة" بطولة نجمي مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.