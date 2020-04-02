لليوم الثانى.. مكاتب «أبوالعينين» تشارك فى تنظيم صرف المعاشات (صور)

لليوم الثانى على التوالى، شاركت فرق العمل التابعة لمكاتب النائب محمد أبوالعينين لخدمة المواطنين، اليوم، فى تنظيم عملية صرف المعاشات بدائرة الجيزة، سواء فى مكاتب البريد أو فى المدارس التى حددتها المحافظة لصرف المعاشات، وقد مرت عملية صرف المعاشات بكل سهولة ويسر، بما أسهم في تخفيف العبء عن كاهل أصحاب المعاشات وكبار السن.وقامت فرق العمل التابعة للنائب محمد أبوالعينين بإعداد أماكن ومقاعد انتظار خارج المكاتب وعلى مسافات متباعدة لأصحاب المعاشات، كما قامت بإعادة تعقيم وتطهير مكاتب البريد والمدارس وتطهير المناطق المحيطة بها.وتوزع أعضاء فرق العمل منذ الصباح الباكر على مكاتب البريد والمدارس لمساعدة كبار السن، والمشاركة فى تنظيم صرف المعاشات، وقاموا بتوزيع الكمامات وتعقيم الأيدى بالمطهرات قبل الدخول وبعد الخروج من مكاتب البريد، ونظموا حملة توعية مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، مع التأكيد على كبار السن وأصحاب المعاشات بأهمية البقاء فى المنزل وتجنب أى تجمعات أو ازدحامات.ووجه النائب محمد أبوالعينين، الشكر للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتيسير عبدالفتاح، رئيس حى جنوب، على جهودهما فى تجهيز العديد من المدارس لصرف المعاشات منها لتخفيف الزحام على مكاتب البريد، بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.وقد لاقت تجربة النائب محمد أبوالعينين فى المشاركة فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مما أسهم فى انتظام وسهولة صرف المعاشات بصورة غير مسبوقة.تأتى هذه الإجراءات فى إطار الدور الكبير الذى يقوم به النائب محمد أبوالعينين فى رعاية كبار السن بالجيزة، وفى إطار الخطة الاحترازية والجهود المكثفة التى تبذلها مكاتب النائب محمد أبوالعينين، والمستمرة لليوم الحادى عشر على التالى لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدائرة الجيزة، والتى بدأت بحملة مكثفة للتوعية ودعوة المواطنين للمكوث فى المنزل، ثم حملات متعددة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين من منزل لمنزل بالعديد من مناطق الجيزة، وتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى حملة للنظافة ورفع القمامة وتطهير مكانها وتطهير صناديق التجميع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.