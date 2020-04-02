رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لليوم الثانى.. مكاتب «أبوالعينين» تشارك فى تنظيم صرف المعاشات (صور)

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:01 م
تنظيم صرف المعاشات
تنظيم صرف المعاشات
طباعة
لليوم الثانى على التوالى، شاركت فرق العمل التابعة لمكاتب النائب محمد أبوالعينين لخدمة المواطنين، اليوم، فى تنظيم عملية صرف المعاشات بدائرة الجيزة، سواء فى مكاتب البريد أو فى المدارس التى حددتها المحافظة لصرف المعاشات، وقد مرت عملية صرف المعاشات بكل سهولة ويسر، بما أسهم في تخفيف العبء عن كاهل أصحاب المعاشات وكبار السن.

وقامت فرق العمل التابعة للنائب محمد أبوالعينين بإعداد أماكن ومقاعد انتظار خارج المكاتب وعلى مسافات متباعدة لأصحاب المعاشات، كما قامت بإعادة تعقيم وتطهير مكاتب البريد والمدارس وتطهير المناطق المحيطة بها.

وتوزع أعضاء فرق العمل منذ الصباح الباكر على مكاتب البريد والمدارس لمساعدة كبار السن، والمشاركة فى تنظيم صرف المعاشات، وقاموا بتوزيع الكمامات وتعقيم الأيدى بالمطهرات قبل الدخول وبعد الخروج من مكاتب البريد، ونظموا حملة توعية مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، مع التأكيد على كبار السن وأصحاب المعاشات بأهمية البقاء فى المنزل وتجنب أى تجمعات أو ازدحامات.

ووجه النائب محمد أبوالعينين، الشكر للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتيسير عبدالفتاح، رئيس حى جنوب، على جهودهما فى تجهيز العديد من المدارس لصرف المعاشات منها لتخفيف الزحام على مكاتب البريد، بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.

وقد لاقت تجربة النائب محمد أبوالعينين فى المشاركة فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مما أسهم فى انتظام وسهولة صرف المعاشات بصورة غير مسبوقة.

تأتى هذه الإجراءات فى إطار الدور الكبير الذى يقوم به النائب محمد أبوالعينين فى رعاية كبار السن بالجيزة، وفى إطار الخطة الاحترازية والجهود المكثفة التى تبذلها مكاتب النائب محمد أبوالعينين، والمستمرة لليوم الحادى عشر على التالى لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدائرة الجيزة، والتى بدأت بحملة مكثفة للتوعية ودعوة المواطنين للمكوث فى المنزل، ثم حملات متعددة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين من منزل لمنزل بالعديد من مناطق الجيزة، وتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى حملة للنظافة ورفع القمامة وتطهير مكانها وتطهير صناديق التجميع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا لـ14 ألفًا والمصابين لـ115 ألف حالة

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 1-4-2020 في الأسواق

مؤتمر رئيس الوزراء اليوم.. مدبولى: متوسط عدد الإصابات اليومية بكورونا قد يبلغ 80 حالة هذا الأسبوع

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

«71 إصابة جديدة».. الوزراء: إجمالي حالات كورونا في مصر 850

«صحة بورسعيد» تكشف تفاصيل نقل جثمان متوفي بكورونا على سيارة ربع نقل

مؤتمر رئيس الوزراء اليوم.. مدبولى: متوسط عدد الإصابات اليومية بكورونا قد يبلغ 80 حالة هذا الأسبوع

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

اضطرابات ونوبات دماغية.. أعراض جديدة لـ«كورونا»

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

مجانًا .. تردد قناة Rotana Kids 2020 روتانا كيدز غير المشفرة على النايل سات

رابط بوابة الأزهر للتسجيل فى استمارة إعانة العمالة اليومية من خلال بيت الزكاة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
المزيد

الثقافة

أحمد الشوكي يطرح أول قصيدة مهرجانات بصوت علياء الباسوسي

«بتانة» تطالب بإصلاح منظومة النشر: الذهاب للقارئ هو الحل

40 رواية تاريخية لنجيب محفوظ لم تظهر منها سوى 3: ما القصة؟

«العين للنشر» تواجه كورونا بتخفيضات 20% وتوصيل للمنازل