«التعليم» تعمم ضوابط صرف حافز الإثابة لمعلمي النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، في خطاب مهم وعاجل، اليوم الخميس، ضوابط صرف حافز الإثابة لمعلمي الصف الثاني الابتدائي وموجهي ألفين الاول والثاني الابتدائي وهم معلمي النظام الجديد.وحصلت "الدستور" على مستندات توضح الضوابط خلال ٦ بنود.في سياق منفصل، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.