أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال لليوم التاسع على التوالي (صور)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إن المواطنين التزموا في منازلهم بتاسع أيام الحظر بالمحافظة، ضمن تنفيذ الإجراءات الجادة التي اتخذتها الدولة لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.وشدد محافظ كفرالشيخ، في بيان، على تطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم وفقًا للتعليمات التى وضعتها الحكومة المصرية، وعلى الأهالي أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وأسرهم لهذا الخطر.وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرارات من خلال غرف عمليات منعقدة على مدار الساعة، والتواصل المباشر والدائم بين كافة الجهات المعنية، وفقًا لخطة الاستعدادات التي تنفذها المحافظة بكافة أجهزتها المعنية والمعاونة لإنجاح جهود الدولة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا المستجد.