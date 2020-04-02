نجل راغب علامة ينجو من حادث سيارة مروع (صور)

تعرض نجل المطرب اللبناني راغب علامة "خالد"، إلى حادث سير مروع على طريق ضبية باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت، خلال عودته إلى المنزل.ونشر الإعلامي اللبناني سعيد حريري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة للحادث الأليم وعلق عليها قائلا: "العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لحادث مروع".وتابع: "خالد صدمته السيارة المنطلقة بسرعة جنونية من الخلف، مما أدى إلى انقلاب سيارته رأسا على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة، وهو الآن سليم ومعافى، ألف الحمد لله على سلامتك".