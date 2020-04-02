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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز المليون بينها 210 آلاف شفاء

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:55 م
كورونا
كورونا
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تجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم حاجز مليون حالة، بينها 210 آلاف شفاء فقط.

وحتى الآن، سجلت في العالم 1000177 إصابة بفيروس كورونا في أكثر من 170 بلدا، بما فيها 51356 وفاة و210199 حالة شفاء.. حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس، حيث رصدت فيها 235747 حالة، وتأتي إيطاليا في المركز الثاني بـ 115242 حالة، وإسبانيا في المرتبة الثالثة بـ 110238 حالة، وتمثل ألمانيا الدولة الرابعة بـ 84264 إصابة، بينما تحتل الصين، التي تعد مصدرا للوباء، الموقع الخامس بـ81589 مصابا.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ13915 حالة، لتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 10096 حالة، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بـ 5620 حالة، وتعد فرنسا الدولة الرابعة في هذه القائمة بـ 4503 وفيات مسجلة، فيما تراجعت الصين، التي تعتبر مصدرا للوباء، إلى المركز الخامس بـ3318 وفاة ناجمة عن الفيروس.

وتأتي غالبية حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد من نصيب الصين، التي سجلت فيها، حسب البيانات الرسمية، 76408 متعافين، حيث أعلنت السلطات الصينية سابقا أنها تمكنت من احتواء الوباء، وسط عودة تدريجية للحياة الطبيعية إلى مدينة ووهان، التي بدأ منها انتشار المرض.

وتعبر إسبانيا الدولة الثانية عالميا في قائمة حالات الشفاء، حيث رصدت جهاتها المعنية 26743 متعافيا من المرض، وتحتل ألمانيا المركز الثالث بـ21400 حالة، وتأتي إيطاليا في المركز الرابع بـ 182787 حالة.

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