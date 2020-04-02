«رجال الأعمال» تشيد بقرارات «المركزي» منذ بداية أزمة «كورونا»

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات البنك المركزي منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، تتسم بالإيجابية، موضحا أن العالم دخل في مرحلة ركود وكساد اقتصادي.وأكد الزيات، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن قرار حظر التجوال سيؤثر بالطبع على حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع، ولكنه مطلوب للحفاظ على سلامة وصحة المصريين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم عمل المصانع إلى 3 ورديات حتى لا ينخفض حجم الإنتاج.وأشار إلى أن قطاعات المواد الغذائية والطبية، تحتاج لمزيد من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لأن لها دور كبير في خدمة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.