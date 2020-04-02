نهاية أسطورة الخطيب.. هل أخطأ أحمد فتحي في حق الأهلي؟





إذا كنت من مؤيدى مجلس إدارة نادى الأهلى، فسترى أن ما فعله بيبو ورفاقه مع حسام عاشور هو الاحترافية بعينها، أما ما أقبل عليه أحمد فتحى فهو الخيانة الكبرى.