«الوزراء» ينفي غضب أهالي القرى المعزولة: «متجاوبون مع القرار»

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد عن غضب أهالي القرى التي تم عزلها بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أنه لو كان هناك أمر كهذا كان سيتم إثارته في اجتماع رئيس الوزراء.وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه كان هناك تجاوبا كبيرا من جانب أهالي القرى التي تم عزلها مع القرار، ويلتزمون بتطبيقه، منوها بأن عدد تلك القرى قليل.وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد أي نقص في احتياجات تلك القرى من النواحي التموينية، أو الأدوية، حيث إنهم يحصلون على رعاية مضاعفة، وتوفير أضعاف ما يحتاجونه.