«الوزراء»: نملك 11 ألف غرفة رعاية مركزة و4 آلاف جهاز تنفس صناعي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما يهمنا في عدد الإصابات بفيروس كورونا هو المعدل اليومي، وليس إجمالي عدد الإصابات، مؤكدا أن العدد حتى الآن ليس مقلقا، مضيفا: "يمكن يصل عدد الإصابات اليوم حاجة وتمانين".وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن مصر بها 11 ألف سرير رعاية مركزة، ويتراوح عدد أجهزة التنفس الصناعي ما بين 3 إلى 4 آلاف جهاز، وهى نسبة جيدة جدا، حيث ليس كل مصاب بكورونا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.وأوضح أن مصاب كورونا يحتاج إلى 8 أيام للشفاء، منوهًا بأن تجنب الإصابة بكورونا يحتاج إلى الحذر، مضيفا أن مصر مازالت بعيدة عن السيناريو الأسوأ لفيروس كورونا، ولكن يجب أن نستمر في الحذر والقلق، متابعا: "عدد الإصابات لو زاد منقلقش".