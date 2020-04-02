باكستان ترحب بمنحة يابانية لمكافحة كورونا

رحبت الدكتورة فردوس عاشق أعوان، مساعدة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام والإذاعة، اليوم الخميس، بمنحة يابانية بقيمة 216 مليون دولار لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن تصريحات الدكتورة أعوان جاءت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم.وأوضحت الدكتورة فردوس، أن اليابان تدعم باكستان دائما في الأوقات الصعبة، مشيرة إلى أن الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء عمران خان تبذل مساعيها الجادة لحماية الشعب من وباء "كورونا".