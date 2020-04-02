برومو مسلسل «اتنين في الصندوق» (فيديو)
الخميس 02/أبريل/2020 - 08:38 م
محمد مجديطباعة
نشر المنتج عبدالله أبو الفتوح، برومو مسلسل "اتنين في الصندوق"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل انطلاق عرضه على قناة "إم بي سي مصر".
يناقش مسلسل "اتنين في الصندوق"، حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم، حيث يسجل المسلسل البطولة الأولى للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس في الدراما التليفزيونية بعد مشاركتهما سويا عروض "مسرح مصر" على مدار سبعة مواسم كاملة، حيث التحقا بالفنانين علي ربيع ومصطفى خاطر اللذين قدما البطولة في السنوات الماضية.
المسلسل من بطولة ساندرا وحمدي الميرغني وأوس أوس ونهى عابدين وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله وانتصار ورحاب الجمل، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى. شاهد
يناقش مسلسل "اتنين في الصندوق"، حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم، حيث يسجل المسلسل البطولة الأولى للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس في الدراما التليفزيونية بعد مشاركتهما سويا عروض "مسرح مصر" على مدار سبعة مواسم كاملة، حيث التحقا بالفنانين علي ربيع ومصطفى خاطر اللذين قدما البطولة في السنوات الماضية.
المسلسل من بطولة ساندرا وحمدي الميرغني وأوس أوس ونهى عابدين وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله وانتصار ورحاب الجمل، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى. شاهد