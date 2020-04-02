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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة متهمين للجنايات لشروعهما في قتل مواطن ونجله بدار السلام

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:44 م
نيابة
نيابة
عادل عبد العال
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أمرت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالشروع في قتل مواطن ونجله لمنطقة دار السلام بالقاهرة.

وكشف أمر الإحالة قيام كل من "ا. خ" صاحب مقهي و"خ. م" مالك شركة مقاولات إلى محكمة الجنايات، بأنهم بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة قام المتهم الأول بالشروع في قتل المجني عليه "فاروق. ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "كتر" وما أن أبصره حتى سدد له ضربتين بالسلاح فاستقرتا في وجهه قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات أيدتها تقارير مصلحة الطب الشرعي بكونها إصابة بيمين الوجه تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروها تقدر بنسبة واحد بالمائة إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحدث عمدا بالمجني عليه الثاني "أشرف. ف" والد المجني عليه الأول الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة بأن قام بالتعدي عليه ضربا باستخدام سلاح أبيض "كتر" وبذلك فقد أحرز سلاح بغير ترخيص وهو "كتر" بدون ضرورة حرفية أو مهنية تبيح له استخدامه.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم الثاني بطريق التحريض على الشروع في قتل المجني عليه "فاروق. ا" بأن صاح له قائلا "اقتله" وقد وقعت تلك الجناية بناء على ذلك التحريض.

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