فريدة الشوباشي: التاريخ لن يكف عن ذكر جمال عبد الناصر

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن التاريخ لن يكف عن ذكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأن جنازته الأكبر في التاريخ.وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها في صباح يوم 9 يونيو عام 1967 كانت تنزع صور جمال عبد الناصر من الشوارع كونها كانت حزينة جراء نكسة عام 1967.وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أنها في مساء يوم 9 يونيو في يوم التنحي، واستمعت إلى راديو تل أبيب وراديو صوت أمريكا وتحدثوا بضرورة رحيل جمال عبد الناصر مع إطلاق شتائم بحق عبد الناصر والشعب المصري وعندما استمعت إلى خطاب التنحي شعرت بكامل الفخر بعد خروج الملايين من المصريين تطالب الرئيس جمال عبد الناصر بعدم التنحي.