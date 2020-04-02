الأنبا مكاريوس يلقى عظته الأسبوعية أون لاين.. اليوم

يعقد الأنبا الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، لقاءه الأسبوعي مع جموع الأقباط مساء اليوم، أون لاين، من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا، دون حضور شعب.يذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، يترأس لقائين أسبوعيًا، الأول فى كنيسة السيدة العذراء مريم، فى منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل اثنين، ويوم الخميس من كل أسبوع فى كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ـ المنيا.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.