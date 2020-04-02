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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«إيرينا»: «كورونا» يهدد سلاسل التوريد العالمية في قطاعات الطاقة المتجددة

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:33 م
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا IRENA
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أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا IRENA، إن انتشار فيروس كورونا التاجي الجديد COVID-19 يهدد سلاسل التوريد العالمية في العديد من القطاعات، وبالتالي من المرجح أن يكون له تأثير على الطاقة المتجددة.

وأوضحت إيرينا في بيانها أنه لا يزال يتعين تحديد شدة ومدة استمرار تأثير فيروس كورونا على السوق العالمي لمكونات الخلايا الشمسية، وأيضًا تحديد مدة استمرار انخفاض أسعار النفط عالميًا وما لها من تأثير على المنافسة مع أسعار استخدامات الطاقات المتجددة في مجال الكهرباء.

وأشارت الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه على الحكومات أن تعمل علي وضع خطط زمنية لمواجهة هذه التغيرات والتعامل معها، موضحة أن الدور الذي يلعبه النفط في توليد الطاقة لا يذكر، وبالتالي لا يتنافس مع مصادر الطاقة المتجددة في هذا الصدد، إذ أصبحت مصادر الطاقة المتجددة المصدر السائد لقدرة توليد الطاقة الجديدة على مدى السنوات الست الماضية؛ لأنها قادرة على المنافسة في نطاق كلفة توليد الطاقة من الوقود الأحفوري التقليدي - بشكل أساسي مع الفحم.

وأكدت أن النفط يلعب دورًا أكثر أهمية في قطاع النقل، الذي يمثل نصف إجمالي الطلب، وحيث بدون وجود سياسات نقل منخفضة الانبعاثات، تؤثر فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط على سرعة اعتماد السيارات الكهربائية.

فيما أوضحت "إيرينا" أنه يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى خفض القيمة المضافة من موارد النفط والغاز غير التقليدية، خاصة على مستوي العقود طويلة الأجل، مما يوفر فرصة لتقليل أو إعادة توجيه دعم الوقود الأحفوري نحو الطاقة النظيفة.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلي أن البيانات من انهيار أسعار النفط السابق في عام 2014 لا تظهر أي دليل على وجود صلة بين الاثنين، على العكس من ذلك، وصل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إلى آفاق جديدة في عامي 2014 و2015.

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