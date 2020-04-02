مكافأة شهرا للعاملين بـ«مياه بني سويف» بمناسبة شهر رمضان

قرّر اللواء أحمد صحصاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، الخميس، صرف شهر من مكافأة الأداء لجميع العاملين بالشركة، طبقًا للضوابط المعمول بها، فيما سيتم توزيع كرتونة رمضانية لجميع العاملين بالشركة وسيتم الصرف قبل منتصف الشهر الحالى.طالب صحصاح في تصريحات اليوم، جميع العاملين بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ حفاظًا وحرصًا على سلامة جميع العاملين وشعب مصر العظيم.وواصلت الشركة التعقيم والتطهير لكافة محطات المياه والصرف التابعة للشركة، ضمن خطة الشركة الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.