مدبولي: لم نكن ملزمين بتحمل نفقات العائدين من الخارج.. ولم نضع أولادنا بمعسكرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه بمنتهى الشفافية تسببت عودة المصريين في الخارج في زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس: "للأسف عدد من المصريين العائدين من الخارج لم يلتزموا بالتدابير الاحترازية، وهو ما أدى إلى انتشار فيروس كورونا في بعض المناطق".

وأضاف أن "إجراءات الكشف في المطارات غير كافية، ولابد من اللجوء إلى العزل الذاتي للتأكد من خلو العائدين من الخارج من فيروس كورونا، وهو ما لم يفعله عدد كبير من العائدين، وهو ما اضطرنا إلى توفير حجر صحي لهم".

وتابع: "نحن لم نضع أولادنا في معسكرات أو أماكن غير لائق، بل في فنادق محترمة جدًا، وعلى الرغم من أننا كدولة لم نكن ملزمين بتحمل الإقامة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحمل تكاليف الإقامة لفترة العزل".

